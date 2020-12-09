Emekli olunca alınacak maaş değişti! 2021 yılı SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı nasıl hesaplanır? İş hayatlarını, sonlandırıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Emekli olmaya hak kazandıktan sonra alacakları maaş miktarı hakkında fikir sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi, bu konuda internette sorgulama yapıyor. E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
SSK'DAN EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİDİR? HESAPLAMA TABLOSU:
* İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
* İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.
8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.
Maaşınızı yükseltebilirsiniz! Yapmanız gereken...
Çalışma hayatındaki herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Maaşlarınızı yükseltebilirsiniz. Bunu yapanın alacağı aylık yükseliyor. İş yaşamına başlayan herkes emeklilik hayali kuruyor. Emeklilik zamanı yaklaşınca da 'ne kadar emekli maaşı alırım' diye araştırmalar başlıyor. Emekli maaşını yükseltmek mümkün. Emekli maaşını etkileyen birinci etken kaç yıl çalışarak emekliliğe hak kazandığınızdır. Yani 15 yıl çalışarak yaşlılık aylığı mı alacaksınız yoksa 20 yıl ve üzeri çalışarak emekli mi olacaksınız. Alınacak emekli maaşını etkileyen diğer bir etken ise çalışırken ödenen prim miktarı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen prim ne kadar yüksek olursa emeklilikte alınan maaş da o kadar yüksek olur.
DOKTOR RAPORU İLE İŞBAŞI YAPABİLİRSİNİZ
Soru: Özel sektörde çalışıyorum, yüzde 40 engelli raporum var, diyabet hastasıyım. Pandemi dolayısıyla çalıştığım yer izine çıkardı, 5 aydır izindeyim. Doktor raporu olmadan iş başı yaptıramayacaklarını söylüyorlar. Nasıl bir yol izlemeliyim? İbrahim D.
Cevap: Engelli raporunuz olması ve hastalığınız olması nedeniyle pandemi sürecinde riskli grup içine giriyorsunuz. İşyeriniz doktor raporu ile işe başlayacağınızı söyleyerek, doğru bir yol izliyor, risk almak istemiyor. Bu durumda ancak doktor raporu ile işe başlayabilirsiniz, bundan başka yapacağınız bir şey yok.
SONRADAN ÖDEME YAPARAK EMEKLİ OLUNMAZ
Soru: 1967 doğumluyum, 2004 sigorta başlangıcı ve 2008 Bağ-Kur girişim var. Ödemeleri sonradan yapmak kaydıyla 2020 yılında nasıl emekli olurum? Yüzde 15 kalıcı engelliyim. Nebiye A.
Cevap: Yüzde 15 engelli olduğunuz için engelli emekliliğinden yararlanamazsınız. Emekli olabilmek için belirli süre prim ödemeniz, belirli süre çalışmanız ve sigorta başlangıcınıza göre de 58 yaşında olmanız gerekiyor. Ancak sonradan ödeme yaparak emekli olamazsınız.
YENİDEN SİGORTALI OLABİLİRSİNİZ
Soru: Kendi işyerimdeyken isteğe bağlı Bağ-Kur yaptırdım. Primlerimi 3-4 yıl yüksekten ödedim. Sonra işyerim kapandı. Vergi borcum çıktı, toplu ödeyip Bağ-Kurumu dondurdum. Tekrar açtırıp emekli olabilir miyim? Şule K.
Cevap: Tekrardan Bağ-Kurlu olup, isteğe bağlı sigorta yaparak sosyal güvenlik sistemine dahil olabilirsiniz. Gerekli prim gün sayısını, çalışma yılını ve gerekli emekli yaşını doldurduktan sonra emekli olabilirsiniz.
EMEKLİ OLDUĞUNUZ İÇİN YETİM AYLIĞI ALAMAZSINIZ
Soru: SSK'dan emekliyim. Annem vefat etti, iki yıl önce. Babamdan maaş alıyordu. Babam Bağ-Kur emeklisiydi, 1998'de vefat etmişti. Babamdan maaş almaya hakkım var mıdır? Linda N.
Cevap: Yetim maaşı alabilmeniz için herhangi bir gelirinizin olmaması gerekiyor. Bu durumda Bağ-Kurlu babanızdan emekli maaşı alamazsınız.
ASKERLİK BORÇLANMASININ FAYDASI OLMAZ
Soru: 1.2.1969 doğumluyum, 1.7.1997 işe girişim ve bugüne kadar 6013 pirim günüm var. 1993 yılında 18 ay askerlik yaptım. Askerlik primimi ne kadar yatırırsam, ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabilirim? Bülent Ö.
Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5900 prim günü dolduranlar 57 yaşında emekli oluyor. Prim gün sayınız emeklilik için yeterli. Çalışma yılınız ise 23 yıl. Askerlik borçlanması sadece prim gün sayısı eksik olduğu durumda işe yarar, sizin durumunuzda askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok. İki yıl daha çalışıp 25 yılı doldurursanız, 57 yaşında emekli olabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. N. YILDIZ
25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor.
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. 1997'de kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. Ü. YILMAZ
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir.
25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? Ertan K.
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz.
Askerliği öderseniz 25.09.2027 tarihinde, ödemezseniz tam bir yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.