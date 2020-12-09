Cevap: Karar sonucu şirketiniz haksız bulunursa yüklü bir ceza alacak ve eski dönemden dolayı ödenen kısa çalışma ödemeleri de faiziyle şirketinizden talep edilecek.

Bu dönemde şirketinizin yeniden kısa çalışmaya başvurma imkanı bulunmuyor, karar sonuçlanıncaya kadar. Bu durumda şirket ya size maaş ödeyecek ya da sizleri ücretsiz izne ayıracak. Ücretsiz izne ayırırsa, devletin ödediği nakdi ücret desteğini alabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İZİN İÇİN İŞVEREN BAŞVURACAK

Soru: Önceki karantina döneminde ücretsiz izin ödeneğinden yararlanmıştım. Kasımda kendi isteğimle işten ayrıldım, kasım ayının ödemesi bu ay yatar mı? Ücretsiz izinden yararlanabilir miyim? Yoksa iş yerinin tekrar benim için başvuru yapması mı gerekiyor? Samet T.