ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti. Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi.

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen aşı, salı günü ilk olarak Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Brent petrolde teknik olarak 48,74 ile 48,81 dolar aralığının direnç, 48,67 ile 48,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.