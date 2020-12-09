Kredi çekenler, kart borçluları dikkat! Biriken kredi kartı ve kredi borçlarını ödemekte zorlandığınız zaman alternatif bir çözüm olarak sunulan borç yapılandırmasında ilk olarak bankayla görüşmek gerekir. Bankanın ilgili biriminde borcun yapılandırılarak ödenmek istendiğine dair bilgi verdikten sonra borcu hesaplamaya gidilir. Kredi ve Kredi kartı borcu uygulamalarının geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020 tarihinden 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Alınan kararlardan bazıları şu şekilde: 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.
Kredi Kartı ve Kredi Borcu Yapılandırma Süreci Nasıl İşler?
Kredi ve Kredi Kartı Borcunda Yapılandırma Süreci
Biriken kredi kartı ve kredi borçlarını ödemekte zorlandığınız zaman alternatif bir çözüm olarak sunulan borç yapılandırmasında ilk olarak bankayla görüşmek gerekir. Bankanın ilgili biriminde borcun yapılandırılarak ödenmek istendiğine dair bilgi verdikten sonra borcu hesaplamaya gidilir. Borcun hesaplanmasında ise bankalar kredi kartının ödenmemiş toplam borcunu ve taksitli alışverişlerin toplam borcunu hesaplayarak yapılandırır. Kredi yapılandırmasında ise kalan vade ve ödenmiş borcun hesaplanması dikkate alınır. Yapılandırmada bankalar borcu gerekli vadeye bölebilir ve bütçeniz doğrultusunda vade yapabilir. Bankaların kredi kartı borcu yapılandırmasında faiz oranının da hesaplanmasına dikkat edilir ve ilerleyen dönemde faizlerin tekrar düşmesi halinde ise yeniden yapılandırmaya gidilebilir.
Borçlarımı Yapılandırmalı Mıyım?
Borçları yapılandırma özellikle birden fazla kredi kartı borcu olanlar ve çeşitli bankalardan kredi çekenler için pratik bir ödeme yöntemi oluşturmaya imkan verir. Borçların aksaması, hesap kesim tarihlerinin karışması, ödemelerin çakışması ya da borçların unutulması gibi durumlarda ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmak için borçları tek çatı altında toplanmasına dayalı olan yapılandırmada dikkat edilecek en önemli şey, faiz oranlarıdır. Borçları yapılandırmada bankaların sunduğu farklı faiz oranlarının karşılaştırılarak banka seçilmesi tavsiye edilir ve vadelerin de bütçe doğrultusunda belirlenmesi gerekir. Bankaların verdiği faiz oranları ise bankadan bankaya değiştiği için faiz oranı en düşük olan ve ödeme seçeneği en uygun olan bankalar belirlenir. Yapılandırmada düzenli ödeme yapılmaması halinde ise kredi notunun düşmesi gibi olumsuz sonuçlar ile karşılaşılabileceği için borçların düzenli ödenmesine dikkat edilmelidir.
Hangi Bankada Borç Yapılandırması Yapmalıyım?
Yapılandırmaya gitmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri banka seçimidir. Tüketicinin borçlu olduğu bankada yapılandırmaya gitmesi halinde banka yapılandırma maliyeti ve dosya masrafı altında ücretler talep edebilir. Yapılandırma farklı bankalarda da yapılabilir ve bankaların borç yapılandırma ile ilgili kampanyaları incelenebilir. Faiz oranları da banka seçiminde etkili olan bir husustur. Siz de "kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma süreci nasıl işler?" diye merak ediyorsanız bankaların internet sitelerindeki bilgilendirmeleri inceleyebilir, tekkredi.com ile borçlarınızı tek çatı altında toplayarak ödeme planı oluşturabilirsiniz.