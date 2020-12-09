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    • Ekonomi
    • 09.12.2020 Gazete
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    ye 5’li kazanç! lı maaş, ikramiye, ... | da ne kadar olacak?

    2021’de ler 2 kez , 2 kez 1.000’er TL bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar dan yararlanacak. Peki, da ve Bağ-kur emeklilerinin güncel ne kadar olacak? Zam ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

    Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü 2021 kazançlarına çevrildi. Emekliler, 2021'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.



    Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.





    Emeklilere 2021'de de iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.




    OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR

    1-5 OCAK:     Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

    4 OCAK: Zam oranları belli olacak

    18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

    25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş



    İLK İKRAMİYE MAYIS'TA
    10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

    TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ

    1-6 TEMMUZ:     Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

    2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

    12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

    16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

    26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

    PROMOSYON
    3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler promosyon başvurusu yapılabilecek.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 5’li kazanç! Zamlı maaş, ikramiye, promosyon... | Yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak?