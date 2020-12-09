BİM aktüel ürünler 11 Aralık Cuma kataloğu yayınlandı. Teknolojiden hobiye, giyimden gıdaya birçok farklı türde ürünün raflardaki yerini alacağı BİM aktüel katalog tüketiciler tarafından sorgulanıyor. BİM marketlerinden her Cuma günü indirimli ürünler satın alabilirsiniz. Bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Smart Tv, Boyun Düzeltici, STERİLO Sterilizasyon Kutusu, Ayak Masaj Aleti, Hometech Boyun Masaj Aleti gibi ürünler dikkat çekiyor.