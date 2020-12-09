KOLAY SENDİKASYON TEMİNİ

Türkiye'ye döviz girdisi anlamına gelen bir diğer kaynak akışı ise yılın ikinci yarısında sağlanan sendikasyonlar oldu. Normalleşme döneminde sağlanan yabancı kaynaklar Türkiye'ye güveni perçinledi. Türk bankalarının büyük kısmını oluşturduğu şirketler, salgının en sert hissedildiği ikinci çeyrekte olduğu gibi yılın ikinci yarısında da uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 6,8 milyar dolarlık finansman temin etti. Bankalar, yılın ikinci yarısında 5 milyar 849 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağladı. Ülker Bisküvi 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirirken, Türk Eximbank 200 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.