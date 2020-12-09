İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteğiyle hem işçi hem işveren nefes aldı. Her iki destek için başvurular 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapan alt işverenler, prim borcu olan işyerleri de ilave istihdam desteği alacak.

Destek süresi bittikten sonra da teşvikten yararlananlar için koşullu istihdam seçeneği bulunuyor. Emekli, yaşlılık aylığı dışında bağlanan diğer aylıklar ise her iki teşvikten yararlanmada engel olmayacak. İşe dönüş başvurusu en son çalışılan iş yerine yazılı veya sözlü yapılabilecek.