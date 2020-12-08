



BÖLGENİN KOMBİ ÜRETEREK İHRACAT YAPAN TEK FİRMASI



Firma yetkilisi İslam Gülay, kombi için üretilen parçaların yüzde 50'sini kendi imkanlarıyla ürettiklerini ve iç pazardan temin ettiklerini söyledi. Karadeniz bölgesinde kombi üreterek ihracat yapan tek firma olduklarını anlatan Gülay, "Kombi nitelikli bir ürün olduğu için yaklaşık 40 civarı bir ülkeye ihracatı yapılmaktadır. Çin başta olmak üzere İngiltere, Rusya ve İran gibi ülkeler ile Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Yıllık 75 bin kapasitemiz var. Şu an 30 bin civarı üretim yapıyoruz ve yüzde 98'ini ihraç ediyoruz. 27 bin adedi ihracata gidiyor. Kalan kısmı iç piyasada satılıyor. Bu tip sanayi üretimlerinde rekabet kolay değildir ancak kendi mühendis kadromuz ve kendi bünyemizde imal ettiğimiz ara parçaları ile dünyadaki malum büyük firmalar ile kombimiz rekabet edebilmektedir" dedi.