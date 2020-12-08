Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.12.2020 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2020 09:31
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Aile Çalışma ve : 130 milyon lira ödemelerini bugün yatırıyoruz

    Son dakika: Aile, Çalışma ve 130 bin çocuğun yararlandığı 136 milyon TL'lik (Sosyal ve ) ödemeleri için “SED ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırıyoruz" dedi.

    Bakan açıkladı! 136 milyon lira bugün hesaplarda

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

    "136 MİLYON LİRA"

    Bakan Selçuk, "Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız.

    SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.

    Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 130 milyon lira SED ödemelerini bugün yatırıyoruz