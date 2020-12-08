

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artışın pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurduğuna işaret edildi ve eklendi:

"Kanada:

"Amerika Birleşik Devletleri gibi Kanada da genellikle Bitcoin dostu bir duruş sergilemekle birlikte kripto para biriminin kara para aklama için kullanılmamasını temin etmeye çalışmaktadır. Bitcoin, Kanada Gelir İdaresi (CRA) tarafından bir emtia olarak görülmektedir. Bu Bitcoin işlemlerinin takas işlemi olarak görüldüğü ve elde edilen gelirin işletme geliri olarak kabul edildiği anlamına gelmektedir.

"Bitcoin üzerinden vergilendirme ise gelir kazanan kişinin alım satım yapan ticari bir işletmeye sahip olup olmadığına göre değişmektedir. Kanada, Bitcoin borsalarını para hizmeti işletmeleri olarak görmektedir.