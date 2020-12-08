Geçtiğimiz gün Dünya'nın haberine göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın fiyat düşüşünün devam edeceğini vurgulayarak, "Son bir yıldır yükselmeye devam eden ikinci el araç fiyatları bu sene ilk kez düşüşe geçti. İkinci eldeki talep azalması fiyat düşüşüne neden oldu. Elinde yüksek maliyetli ikinci el araç tutan esnaf ve satıcı, stok maliyetine daha fazla dayanamayarak fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Yüzde 6 ila 12 arasında gözlemlediğimiz bu düşüşün aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.