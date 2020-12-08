MART AYI SONUNA KADAR KATSAYI YOK

Öte yandan TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren yapılandırma düzenlemesi ile ilgili edinilen son dakika haberine göre Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021 sonuna kadar) bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. İdari para cezası aslından yüzde 12.5 indirim yapılacak.



Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.