Valör nedir? Altın ve döviz alımında valör uygulaması ne demek? Sorgulamaları gündemde binelrce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle altn ve döviz yatırımı yapan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. BDDK döviz ve altın alımında 1 iş günü valör uygulamasını kaldırdığını duyurdu ve gündemde büyük etki yaratarak araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar…
ALTINDA VALÖR UYGULAMASI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açılamada, BDDK'nın 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
VALÖR NE DEMEK?
Kelime anlamı olarak valör, Fransızca "değer" anlamına gelir. Dilimize Fransızcadan geçen bu kelimenin İngilizcesi de "value date", yani değer tarihi olarak karşımıza çıkar. Burada ilgili şeyin değer kazanacağı, işleme konacağı tarih kastedilmekte ve buna vurgu yapılmaktadır.
Peki günlük hayatta valör kelimesi nerede karşımıza çıkar? Bankacılık sisteminde valör ne anlama gelir?
Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatan bir terimdir. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar?
VALÖR TARİHİ NEDİR?
Bankacılık sisteminde bir vadeli mevduat hesabı açtığınızda ve paranızı burada faize yatırdığınızda paranıza faizin işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Uygulamada genel olarak bir bankada vadeli mevduat hesabınıza para yatırdığınız tarihten bir gün sonra faiz işlemeye başlar.
Bazı bankalarda bu tarih, 2 gün ya da 3 gün valörlü olarak karşımıza çıkar. Bu durumda banka size daha yüksek faiz verebilir. Valör hesaplama işlemi yapıldığında sunulan faizin gerçek halini de görmüş oluruz. 3 gün valörlü işlem yapıldığında 32 gün için %14 faiz veren bir banka aslında paranızı 35 gün kullanmış demektir.
Bankalarda işlemlerin aynı gün valörlü ya da valörsüz adı altında vakit kaybetmeden başlatılması da olasıdır. Bunun için banka ile pazarlık yapabilirsiniz. Genelde bankaya yatırdığınız paralar 1 gün valörlü değer kazanmakta, bankadan çektiğiniz paralar ise aynı gün valörlü olacak şekildedir.