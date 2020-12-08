ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİR?

Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak verilir. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 103 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz.

PTT ELEKTRİK YARDIMI SORGULAMA

Söz konusu yardım için sorgulama e devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Bunun için TC Kimlik Numarası ve E Devlet Şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazmanın yeterli olacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgileri sorgulama bölümünde destek alan kişilere yapılacak olan ödemeler yer almaktadır.