Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,79 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 2,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042676 7,79 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,165552 2,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,459184 2,07 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,017512 1,95 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,444824 1,82 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,025997 1,82 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,210461 1,82 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,713615 1,72 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025481 1,48 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,886637 1,35

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: