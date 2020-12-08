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    • Ekonomi
    • 08.12.2020 14:21
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    • 08.12.2020 14:21
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    8 Aralık fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    Bireysel Emeklilik Sistemi () fonları arasında kategorilere göre istatistikler araştırılmaya başlandı. En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları belli oldu. İşte, 8 Aralık en çok kaybettiren ve kazandıran BES fonları!

    8 Aralık BES fonu istatistikleri açıklandı!

    fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,79 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 2,57 ile "QNB Gümüş BYF" ve yüzde 2,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

    Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

    Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
    İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042676 7,79
    QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,165552 2,57
    QNB Finans Portföy Altın BYF 41,459184 2,07
    Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,017512 1,95
    Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,444824 1,82
    Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,025997 1,82
    İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,210461 1,82
    Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,713615 1,72
    İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025481 1,48
    TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,886637 1,35

    Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile " Fonları" oldu.

    Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

    Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
    Yatırım Fonları 0,19 300 216 82
    Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,17 72 60 12
    Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,39 18 18 0
    Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,21 68 31 36
    Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,25 70 57 13
    Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,01 34 20 13
    Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,46 13 5 8
    Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 25 25 0

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    Haberler Ekonomi 8 Aralık BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?