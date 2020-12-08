



'İHRACATÇIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Pekcan, pandemi ile mücadelenin, sağlık alanında olduğu kadar; ekonomi ve dış ticaret alanında da sürdüğüne dikkat çekerek, "Elbette pandemi karşısında devreye aldığımız tek uygulama sanal fuarlar değildi. Pandeminin başında uyguladığımız temassız ticaretten e-ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza; ağustos ayında devreye aldığımız Kolay İhracat Platformu'ndan, ihracatta devlet destekleri ve Eximbank desteklerimize kadar ihracatçımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tüm bu desteklerin katkısı ve siz değerli iş insanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde; pandemi karşısında üretim ve ihracatımızda büyük bir direnç gösteriyoruz. Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere, önemli pazarlarımızda ciddi daralma ve talep düşüşü hepimizin malumlarıdır. AB sonbahar tahminlerinde, 2020 yılının son çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 6.6 oranında daralacağını öngörmektedir. Bu olumsuzluğa rağmen, ülkemiz ihracatı ekim ve kasım aylarında yüzde 2.3 artış göstermiştir. Keza, ihracatımız yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33.8 oranında artış göstermişti. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85.7 gibi önemli bir seviyede olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir. Otomotiv sektörümüze baktığımızda, dış pazarlardaki olumsuz tabloya rağmen, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sektör sınıflamasına göre, eylül ayında ilk kez aylık ihracat artışı yakalamış, ekim ayında da bu artışımızı artırmıştık. Kasım ayında da 2.3 milyar dolarlık ihracat ile geçtiğimiz sene kasım ayının ihracatı ile hemen hemen aynı düzeyde bir ihracat kaydettiğimizi görüyoruz. Umuyorum, dış pazarlarımızda sağlanacak rahatlamalar ve sizlerin yoğun gayretleri sayesinde; arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz ihracat seviyelerine en kısa sürede ulaşacağız" diye konuştu.