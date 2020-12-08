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    • Ekonomi
    • 08.12.2020 12:02
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    • 08.12.2020 12:02
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    Avrupa ları bugüne nasıl başladı? İşte da son durum

    Son dakika haberi... Avrupa ları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 392 puan, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.257 puan oldu.

    Avrupa borsaları bugüne nasıl başladı?

    'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.538 puanda, 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.569 puanda, 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.247 puanda ve 'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 22.0,92 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2117 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, ile arasında artan gerilimle birlikte 'e ilişkin anlaşmazlıkların risk algısını yükselttiğini ancak İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlanmasının aşağı yönlü baskıları hafiflettiğini söyledi.

    Bugün 'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde GSYH ve ABD'de birim emek maliyeti verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, küresel bazda teşviklere ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Avrupa borsaları bugüne nasıl başladı? İşte borsada son durum