Kredi Garanti Fonu sektör ayrımı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. KGF, COVID-19 ile mücadele döneminde KOBİ'ler için hazırladığı yeni destek paketleri ile de özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.