Mevcut üretim kesintilerinden muaf olan Libya, İran ve Venezuela'nın durumu ve bu ülkelerden gelen arz fazlalığının piyasada nasıl tolere edileceği konusundaki belirsizlikler de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

ABD'de salgının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve istihdamı artırarak enerji talebini yükseltmesi beklenen teşvik paketine ilişkin beklentiler ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 48,52 ile 48,63 dolar aralığının direnç, 48,41 ile 48,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.