



TAKSİT SEÇENEĞİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Borç yapılandırma başvurusunda seçilen taksit sayısından daha az taksit ödeme yapılması mümkün olup, bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzenlenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru ve ödemelerin internet adresi "www.gib.gov.tr" üzerinden yapılmasını tavsiye ederken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemede de indirim yapılacağını bildirdi.



MART AYI SONUNA KADAR KATSAYI YOK

Öte yandan TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren yapılandırma düzenlemesi ile ilgili edinilen son dakika haberine göre Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021 sonuna kadar) bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. İdari para cezası aslından yüzde 12.5 indirim yapılacak.

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