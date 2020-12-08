Emekli maaş zammı oranları son dakika güncellendi! Emekli ocak zammıyla ilgili önemli veri bugün gelen son dakika bilgileriyle belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi Ocak ayında emeklilere ve memurlara yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucunu verdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.3 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz ayından bu yana endeksteki 5 aylık değişim yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti. Peki 1500 TL, 2000 TL 2.500 TL maaş alan emekliler kaç TL zam alacaklar?
Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30:
Toplam : 6,84
MUHTEMEL ZAM ORANLARI
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek. Şimdiye kadar ise 4 aylık rakamlar belli Kasım ve Aralık verilerinin de açıklanmasıyla maaşlara yapılacak zam netlik kazanacak.
* Maaşlar yüzde 4.75 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 95 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.25 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 125 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.35 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 127 TL zam yapılacak.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI NE KADAR?
Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve promosyon alan emekliler, gözünü şimdiden 2021'e çevirdi. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.
KİM NE KADAR ALACAK?