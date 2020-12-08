Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.

ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON

2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:

Temmuz ayı TÜFE: 0,58

Ağustos ayı TÜFE: 0,86

Eylül ayı TÜFE: 0,97

Ekim ayı TÜFE: 2,13

Kasım ayı TÜFE: 2,30:

Toplam : 6,84