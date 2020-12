KOBİ’lere Ar-Ge desteği

TÜBİTAK, Ar-Ge ekosistemini güçlendirecek hibe desteklere devam ediyor. Kurum, 2021'de Ar-Ge projeleri için 2.2 milyar lira kaynak ayıracak. Para dergisinin haberine göre; KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 birinci çağrısına başvurular 4 Ocak itibariyle alınmaya başlanacak. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'nın her dönem için sabit olan yüzde 75 oranındaki hibe desteğinden KOBİ'ler, en az 2'si ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk 5 projelerinde yararlanabiliyor. Proje bütçesi üst sınırı 600 bin lira, proje süresi 18 ay olarak uygulanıyor. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde destek oranı da projenin her dönemi için sabit olmak üzere yüzde 75 düzeyinde bulunuyor. Destek süresi proje bazında en çok 35 ay olarak uygulanıyor. Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde 25'ini ve 2 milyon lira sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabiliyor. Proje bütçesi 100 milyon lira ve üzeri olan projelerde, proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için 2 milyon lira üst sınırı uygulanmıyor.

580 MİLYON LİRALIK BÜTÇE

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2021'de her iki program kapsamında iki çağrıya çıkılmasının planlandığını vurgulayarak, yaklaşık 580 milyon lira bütçe öngörüldüğünü söyledi. Mandal, çağrılarla KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırmateknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığını kaydetti.

NASIL BAŞVURULACAK?

Her iki çağrı için başvurular 4 Ocak'ta https://eteydeb.tubitak.gov.tr'den alınmaya başlanacak. Çağrı kapanış tarihi 1501 Programı için 4 Mart, 1507 Programı için 1 Mart olacak.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA