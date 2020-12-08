İkinci el otomotiv online araç pazarında, bu yılın kasım ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu.
İkinci el araba satın almak isteyen kişiler en çok hangi marka aracın satıldığını araştırmaya başladı. Öte yandan toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.
İkinci el online otomotiv pazarında en çok satılan 10 araç markası belli oldu.
Peki, Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel, BMW, Mercedes Benz, Hyundai, Peugeot ve Toyota gibi araç markaları ikinci elde ne kadar satış gerçekleştirdi? Vatandaş en çok hangi araç markasını tercih etti?
İşte ikinci elden en çok satılan araç markaları ve merak edilen tüm detaylar...
İŞTE İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN ARAÇLAR
10. 4 bin 696 satış - Toyota
9. 6 bin 452 satış - Peugeot
8. 6 bin 765 satış - Hyundai
7. 6 bin 897 satış - Mercedes - Benz
6. 7 bin 360 satış - BMW
5. 7 bin 798 satış - Opel
4. 13 bin 508 satış - Fiat
3. 14 bin 193 satış - Ford
2. 17 bin 418 satış - Renault
1. 19 bin 662 satış - Volkswagen