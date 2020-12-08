



İkinci el online otomotiv pazarında en çok satılan 10 araç markası belli oldu.



Peki, Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel, BMW, Mercedes Benz, Hyundai, Peugeot ve Toyota gibi araç markaları ikinci elde ne kadar satış gerçekleştirdi? Vatandaş en çok hangi araç markasını tercih etti?



İşte ikinci elden en çok satılan araç markaları ve merak edilen tüm detaylar...