Altın fiyatlarında hareketli seyir görülürken bugün çeyrek, gram ve 22 ayar bilezik fiyatları günü artışla tamamladı. Gram ve çeyrek altın fiyatları bu bağlamda çok sorgulanıyor. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,7 artışla 469 bin 500 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 762,00 lira, Cumhuriyet altını 3.120,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 yükselişle 470,50 liradan işlem gördü. Altın aşı haberleriyle yaşadığı sert kayıpları toparlama sürecine devam ederken, dünkü seansta 1,850 dolar/onsun üzerine geri dönerek güçlü duruşunu göstermiş oldu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?