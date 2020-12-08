ŞOK 9 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Temizlik ve teknoloji ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Duru Fresh Sensations/Natural Olive Banyo Sabunu, Epson L1110 Ecotank Yazıcı, Denver 10.1" Tablet ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? İşte o ürünlerin listesi
ŞOK 9 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Matebook D14 FHD Notebook
• 14" FullHD IPS FullView Ekran
• USB-A 3.0x1, USB-A 2.0x2
• USB-Cx1, HDMIx1
• 3.5 mm ikisi bir arada kulaklık ve mikrofon jakı 1 adet
10.1" Tablet
• 1024x600px Çözünürlüklü 10.1" Kapasitif Ekran
• 1.2 Ghz Quad-Core İşlemci • 1 GB DDR3 Ram
• 16 GB Dahili Hafıza • WI-FI 802.11 b/g/n Bağlantı
• 0.3mp Ön Kamera + 2mp Arka Kamera
Soft Shell Mont
• Dayanıklı, su ve rüzgar geçirmez esnek kumaş
• 2 adet PVC kaplamalı fermuarlı dış cep
• 2 adet astarlı iç cep
• Rahat kalıp - sıcak ve konforlu kullanım
• S-M, L-XL bedenlerde
French Press 350 ml
• Kolay temizlenebilir
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Emaye Kek Kalıbı
• Kek kalıbı 29 cm
• Tart kalıbı 30 cm
Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu
Bref Aktif Klozet Bloğu
• Çam 2'li
• Okyanus 2'li
Makyaj Çantası Çeşitleri
• Farklı renk ve desenlerde
Gliss Şampuan Çeşitleri
500 ml
Nestle Çikolata
65 gr
• Antep fıstıklı
• Antep fıstıklı bitter