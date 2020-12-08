ŞOK 9 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Temizlik ve teknoloji ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Duru Fresh Sensations/Natural Olive Banyo Sabunu, Epson L1110 Ecotank Yazıcı, Denver 10.1" Tablet ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? İşte o ürünlerin listesi

ŞOK 9 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Matebook D14 FHD Notebook

• 14" FullHD IPS FullView Ekran

• USB-A 3.0x1, USB-A 2.0x2

• USB-Cx1, HDMIx1

• 3.5 mm ikisi bir arada kulaklık ve mikrofon jakı 1 adet