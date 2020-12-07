



BORÇ SİLİNECEK

Torba yasa ile Bağ-Kur'lular için 2 önemli imkan daha sağlandı. Bu imkanlar da Bağ-Kur'luları borçtan kurtarırken, pek çok kişiye emeklilik yolunu açacak:



Yapılandırma: Prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek.