Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dikkat! 1 'a kadar süreniz var... Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı | İhya başvuruları nereye yapılacak?

    Emeklilik için durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Durdurulan hizmet sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için başvurular başladı. Fırsat, 1 ’a kadar sürecek. Peki, ihya için başvurular nereye yapılacak? Prim günleri nasıl hesaplanacak? İşte Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. Bağ-Kur'lular, bu sürelerin tamamı yeniden kullanılabilecek.



    NASIL HESAPLANACAK?
    İhya için başvurular 1 Aralık'ta başlarken, 1 Şubat'a kadar sürecek. Başvurular SGK'ya yapılacak. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutarın 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.



    BORÇ SİLİNECEK
    Torba yasa ile Bağ-Kur'lular için 2 önemli imkan daha sağlandı. Bu imkanlar da Bağ-Kur'luları borçtan kurtarırken, pek çok kişiye emeklilik yolunu açacak:

    Yapılandırma: Prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek.



    Durdurma: 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını 1 Şubat 2021'e kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri durdurulacak.



    Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.

    Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Dikkat! 1 Şubat'a kadar süreniz var... Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı | İhya başvuruları nereye yapılacak?