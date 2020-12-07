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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 Gazete
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    Vatandaş yapılandırma fırsatı ile borcundan kurtulacak: Hacizler kalkacak, icra takibi yapılmayacak, ücretsiz sağlık imkanı...

    Yapılandırma, vatandaşa borcundan kolayca kurtulmanın yanı sıra pek çok avantajın yolunu da açacak... Hacizler kalkacak, icra takibi yapılmayacak, ücretsiz sağlık imkanı ve prim teşvikleri devreye girecek. İşte yapılandırma fırsatı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

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    Vatandaş yapılandırma fırsatı ile borcundan kurtulacak. Pek çok avantaja kavuşacak.

    Yapılandırma için teminat istenmeyecek

    Gecikme zammı uygulanmayacak

    Başlatılan haciz işlemleri kaldırılacak

    Prim teşviği hakkı tanınacak

    Yeni yatırımlar için teşvik kapısı açılacak



    MİLYONLARA BÜYÜK AVANTAJ
    Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa birçok avantaj da sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırmaya ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Hazırlanan rehbere göre;

    Yapılandırma imkanından yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.

    Yapılandırılan borçlar nedeniyle icra takibi, haciz işlemi yapılmayacak.



    Süresinde ödenen alacaklara gecikme cezası, gecikme zammı uygulanmayacak.

    İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda 'borcu yoktur' yazısı alınabilecek.

    Borcunu yapılandıran, ilk taksiti ödeyen; cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması koşuluyla ailece sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

    İlk taksitini yatıran sigorta prim teşviğinden yararlanacak.



    Belediye borçları azami 120 taksitte ödenebilecek.

    Bütün borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacak.

    HAZAL ATEŞ

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    Haberler Ekonomi Vatandaş yapılandırma fırsatı ile borcundan kurtulacak: Hacizler kalkacak, icra takibi yapılmayacak, ücretsiz sağlık imkanı...