Vatandaş yapılandırma fırsatı ile borcundan kurtulacak: Hacizler kalkacak, icra takibi yapılmayacak, ücretsiz sağlık imkanı...

Vatandaş yapılandırma fırsatı ile borcundan kurtulacak. Pek çok avantaja kavuşacak.
Yapılandırma için teminat istenmeyecek
Gecikme zammı uygulanmayacak
Başlatılan haciz işlemleri kaldırılacak
Prim teşviği hakkı tanınacak
Yeni yatırımlar için teşvik kapısı açılacak
MİLYONLARA BÜYÜK AVANTAJ
Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa birçok avantaj da sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırmaya ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Hazırlanan rehbere göre;
Yapılandırma imkanından yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.
Yapılandırılan borçlar nedeniyle icra takibi, haciz işlemi yapılmayacak.
Süresinde ödenen alacaklara gecikme cezası, gecikme zammı uygulanmayacak.
İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda 'borcu yoktur' yazısı alınabilecek.
Borcunu yapılandıran, ilk taksiti ödeyen; cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması koşuluyla ailece sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.
İlk taksitini yatıran sigorta prim teşviğinden yararlanacak.