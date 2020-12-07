Vatandaş yapılandırma fırsatı ile borcundan kurtulacak: Hacizler kalkacak, icra takibi yapılmayacak, ücretsiz sağlık imkanı...





MİLYONLARA BÜYÜK AVANTAJ

Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa birçok avantaj da sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırmaya ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Hazırlanan rehbere göre;



Yapılandırma imkanından yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.



Yapılandırılan borçlar nedeniyle icra takibi, haciz işlemi yapılmayacak.