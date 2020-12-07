Tapu sahtecileri dublör kullanıyor

, art niyetli insanlarınyeni yönteminin, tapu sahiplerinebenzer kişileri 'dublör' olarak kullanmakolduğunu belirterek, "Dublörle sahtevekalet tanzim edip onunla gelip işlemyapmaya kalkıyorlar. Ağırlıklı olarakdublör kullanmak suretiyle geliyorlar,kılık değiştiriyorlar, nüfus cüzdanındaona göre dublörün resmini kullanıyorlar"dedi. Uzun zamandır el değiştirmeyengayrimenkullerin tespit edildiğini veyayaşlı insanların gayrimenkulleri üzerindesahtecilik yapılmaya çalışıldığını anlatanAdlı, şu uyarıyı yaptı: "Bizdeki bilgilerinizigüncelleyin. Tapuyla ilgili bir işlem olduğuzaman telefona mesaj gönderiyoruz."