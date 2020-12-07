Tapu sahtecileri dublör kullanıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, art niyetli insanların yeni yönteminin, tapu sahiplerine benzer kişileri 'dublör' olarak kullanmak olduğunu belirterek, "Dublörle sahte vekalet tanzim edip onunla gelip işlem yapmaya kalkıyorlar. Ağırlıklı olarak dublör kullanmak suretiyle geliyorlar, kılık değiştiriyorlar, nüfus cüzdanında ona göre dublörün resmini kullanıyorlar" dedi. Uzun zamandır el değiştirmeyen gayrimenkullerin tespit edildiğini veya yaşlı insanların gayrimenkulleri üzerinde sahtecilik yapılmaya çalışıldığını anlatan Adlı, şu uyarıyı yaptı: "Bizdeki bilgilerinizi güncelleyin. Tapuyla ilgili bir işlem olduğu zaman telefona mesaj gönderiyoruz."