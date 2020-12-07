3 BOYUTLU KADASTRO

'Üç boyutlu kadastro' diye bir çalışma yaptık, sistemle entegre ediyoruz. Artık bütün meskun alanların üç boyutlu olarak görüntülerini elde ediyoruz ve -binanın içindeki bağımsız bölümler de- mimari projelerin hepsini sayısallaştırdık. Artık, hangi bağımsız bölümse o bağımsız bölümün bulunduğu binayı, sokağı, caddesini değişik boyutlarda her yönüyle görebileceksiniz, hatta katını tıkladığınız zaman, o katın içine girip kaç daire var, dairelerin büyüklükleri nedir, kaç oda, kaç salondur, hepsini metrik olarak da görme imkânına sahip olacaksınız. Bir taraftan içinde oturanı görüyorsunuz, bina riskli mi, değil mi, göreceksiniz.