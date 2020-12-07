Küresel piyasalarda görünüm negatife döndü

Yayımlanan kasım ayı istihdam raporu sonrası Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer yaptığı açıklamada, raporun "güçlü ve acil yardım" ihtiyacının her zamankinden daha önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden da verilerin "karanlık bir kışın habercisi" olduğunu belirterek, daha fazla teşvik çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise yaptığı açıklamada, teşvik paketine ilişkin ABD Kongresi'nde görüşmelerin ivme kazandığını belirtti.

Bu gelişmelerle dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek haftalık bazda yüzde 1,1 değer kaybetti ve Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 90,5'e kadar geriledi.