Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı arama motorları üzerinden en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL sosyal yardım parası verileceğini açıklamasının ardından gündemde büyük etki yarattı ve ayrıntılar araştırılmaya başlandı. 3.fazda alınan E-devlet 1000 TL sosyal yardım başvurunun nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1000 TL pandemi sosyal destek için başvurular devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tc ile başvuru yapana 1000 TL yardım verileceğini söyleyerek, "Faz-1, Faz-2'de bütünleşik sistemde olanlarımız dışındakiler erişemezler diye e-devletten bir sistem açtık Faz-3 altında ve orada herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir şey gözetmeksiniz herkese başvuruya açtık. İstediğimiz sadece bir TC numarasıyla beraber başvurdular. " dedi. Bakan e Devlet üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine bu ödemenin yapılacağını söyledi.
e Devlet kapısı üzerinden başvurular, aşağıdaki linkten alınıyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın ve e devlet girişi yaparak sizden istenilen bilgileri doldurarak müracaatınızı yapın.
1.000 TL PANDEMİ PARASI SORGULAMA
PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?
Birçok vatandaş pandemi destek parasının sadece bir ay verildiğini düşünüyor. Fakat durum oldukça farklı. Muhtaç durumunda olan kişilere 1.000 lira sosyal yardım parası verilmeye devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Bu yardıma başvuran herkes başvurularını e-devlet üzerinden takip edebileceklerdir.
Yapılan bu değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Eğer aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa tek başvuru olarak değerlendirmeye alınacaktır. Başvuran kişinin hanesinde eğer aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan biri varsa başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Başvuru süreci 1. Ve 2. Faz pandemi sosyal yardım fırsatlarından yararlananlar.
Bu sayede vatandaşlarımız açıklanan fırsatlar sayesinde 1. Ve 2. Faz pandemi sosyal yardım başvurusu yapıp kabul edilmeyen kişiler bu 3. Faz sosyal yardım desteğinden yararlanma fırsatı yakalayabileceklerdir.