Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı!

PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?

Birçok vatandaş pandemi destek parasının sadece bir ay verildiğini düşünüyor. Fakat durum oldukça farklı. Muhtaç durumunda olan kişilere 1.000 lira sosyal yardım parası verilmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.