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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 09:35
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    • 07.12.2020 09:39
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    Hepsi 100 bin TL'nin altında! 'ndan satılık araba! Hepsi ye çıktı!

    İlk olarak ’de ortaya çıkarak dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi araç sahibi olmak isteyenleri ikinci el otomobillere yönlendirdi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da oldu. Ticaret Bakanlığı e- sistemiyle araç satışına devam ediyor. İşte 100 bin TL’nin altındaki araçlar…

    takvim.com.tr

    Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Fiyatı 100 bin TL'nin altında bulunan otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. E-ihale ile araç sahibi olmak isteyen kişiler için başvurular Ticaret Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...

    2006 MODEL VOLVO V50- 85000

    2006 VOLKSWAGEN POLO-80000

    2012 MODEL SKODA OCTAVIA-85000

    2005 MODEL MAZDA 6 STATİON WAGON-81000

    2003 CHRYSLER 300M-80000

    2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D-98000

    2003 MODEL JEEP GRAND CHEROKEE-125000

    2005 MODEL MERCEDES E-280 CDI-130000
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    Haberler Ekonomi Hepsi 100 bin TL'nin altında! Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı!