Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Fiyatı 100 bin TL'nin altında bulunan otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. E-ihale ile araç sahibi olmak isteyen kişiler için başvurular Ticaret Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...
2006 MODEL VOLVO V50- 85000
2006 VOLKSWAGEN POLO-80000
2012 MODEL SKODA OCTAVIA-85000
2005 MODEL MAZDA 6 STATİON WAGON-81000
2003 CHRYSLER 300M-80000
2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D-98000
2003 MODEL JEEP GRAND CHEROKEE-125000
2005 MODEL MERCEDES E-280 CDI-130000