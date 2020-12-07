Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Fiyatı 100 bin TL'nin altında bulunan otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. E-ihale ile araç sahibi olmak isteyen kişiler için başvurular Ticaret Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...