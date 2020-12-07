Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri yeni haftanın ilk gününde bankalara gitmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgınında pek çok sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de ek tedbirler hayata geçirildi. Bunlardan birisi de banka çalışma saatleri oldu.