İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün teslimatı gerçekleşirken, İHA platformunda da önemli bir eşik aşıldı. Kotil, konuk olduğu TRT Radyo 1'de, insansız hava araçları (İHA) projelerine değindi. ANKA'dan elde edilen tecrübelerle geliştirilen Aksungur (ANKA-2) İHA'da seri üretimin başladığı müjdesini veren Kotil, "Daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen Anka-2'mizin de seri üretimini yapıyoruz. Anka-2, uzak yerden kontrol edilebileceği için, Türkiye'nin herhangi bir noktasında kumanda merkezinden her tarafa gidip gelebiliyorlar. Bugün dünya turu atmıyorlar ama inşallah yakında dünya turu atan İHA'larımız olacak" dedi.