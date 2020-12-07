Her ay 4 bin 414 TL verilecek! Yeni dönem başladı! Yüz binleri ilgilendiriyor! İşte detaylar

Yüz binleri ilgilendiriyor! Her ay 4 bin 414 TL verilecek! Kısa çalışma ödeneğinde ve ücretsiz izin uygulamasında önemli değişiklikler var. KÇÖ, kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla beraber işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir. 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; yeni koronavirus (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebepler nedeniyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği desteğinin 31.10.2020 tarihinden sonra 2 ay daha uzatılması kararı açıklandı. Kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilebilecek. Başvurular 31.12.2020 tarihine kadar e-devlet veya İŞKUR web portal üzerinden yapılabilecek.
1 ARALIK İTİBARI İLE YENİ DÖNEM
Ekonomide süreklilik ve istikrara yönelik çalışmalar devam ederken yeni alınan tedbirler kapsamı sonrası 3.5 milyon çalışan için çok önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Buna göre 21.7 milyarlık destek sağlayan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı.
Buna göre daha önce başvurmayan işyerleri kısa çalışma kapsamına girebilecek. Daha önce ödeneklere başvurmuş işyerleri de yeni işçileri için ödenek talep edebilecek.
YENİ BAŞVURU İMKANI
Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa çalışma ödeneği için 30 Haziran'dan önce başvuru yapmayan işyerleri de kapsama alındı.
Diğer bir deyişle,daha önce uygulamadan yararlanmamış işverenler işçileri için 31 Aralık 2020'ye kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler.
ESKİ LİSTELERE YENİ İLAVE YAPILABİLECEK
30 Haziran tarihine kadar Covid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek. Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ ETKİLEMEYECEK
Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen maaşlar işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek.
BAŞVURULAR 1 ARALIK TARİHİNDEN BAŞLIYOR
Kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilebilecek. Başvurular 31.12.2020 tarihine kadar e-devlet veya İŞKUR web portal üzerinden yapılabilecek.
KÇÖ VE NÜD ÖDEMELERİ KAÇ PARA?
Kısa Çalışma Ödeneği: 1.765,80 TL- 4.414,50 TL
Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL
İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL- 2.354,40 TL
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla beraber işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,- Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),- İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
KAYNAK: Mert Nayır