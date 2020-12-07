Otomotiv endüstrisi 8 ayın ardından yükselişe geçerek eylülde yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon 33 bin ve ekimde ise yüzde 3,7 yükselişle 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artışla 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, bu performansıyla aylık bazda bu yılın en yüksek ikinci dış satım rakamına ulaştı. Endüstrinin son 3 aylık ihracat ortalaması da 2,7 milyar dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

ÜÇ ÜLKEDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ!

Türk otomotiv endüstrisinin geçen ay en fazla ihracatı, ana pazar Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 düşüşle 350 milyon 518 bin dolarlık dış satım kaydedildi.

İhracatta ikinci ana pazar Fransa'ya ise geçen ay yüzde 28 artışla 328 milyon 790 bin dolarlık dış satım yapıldı. Fransa'yı, yüzde 43 yükseliş ve 264 milyon 554 bin dolarlık dış satımla Birleşik Krallık takip etti.





İtalya yüzde 2 azalış ve 254 milyon 948 bin dolarla dördüncü, İspanya yüzde 11 artış ve 161 milyon 251 bin dolarla beşinci, Slovenya yüzde 12 düşüş ve 117 milyon 211 bin dolarla altıncı, Polonya yüzde 5,5 yükseliş ve 105 milyon 267 bin dolarla yedinci, Belçika ise yüzde 7 artış ve 103 milyon 602 bin dolarla sekizinci sırada yer aldı.

Dokuzuncu sırada yer alan ABD ise yüzde 32 yükseliş ve 100 milyon 828 bin dolarla dikkati çekerken, İsrail ise yüzde 27 artış ve 79 milyon 41 bin dolarlık dış satımla onuncu ülke olarak kayıtlara geçti.