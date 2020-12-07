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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 Gazete
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    İşçiye ikramiye zamanı: En az 911 TL ’ta hesapta

    Kamu işçilerine ’ta 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. 500 bin işçinin hesabına en az 911 lira yatırılacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte kamu işçilerine verilecek ikramiye ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

    500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamu işçilerine 'ta ikramiyenin son taksiti yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.




    İkramiyeden primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, sında da kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.



    İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin hesabına en az 911,73 lira yatırılacak.



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    Haberler Ekonomi İşçiye ikramiye zamanı: En az 911 TL 14 Aralık’ta hesapta