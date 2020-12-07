Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Kasım ayı sonu itibariyle otomatik şanzımanlı otomobillerin adedi, toplam satışlar içinde yüzde 70.5'e ulaştı.
373 bin 462 adet otomatik vitesli otomobil satılırken, manuel şanzımanlıların sayısı ise 155 bin 926 adette kaldı. Bir başka deyişle, otomatik vitesli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 29.5 oldu. Böylece bu yılın 11 aylık döneminde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.
Geçen yılın ocak-kasım döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 68.3 olmuştu.
LÜKSLER VE SUV'LAR
Otomatik vitesli otomobillerin hangi sınıflarda daha çok tercih edildiğine bakılırsa, bu anlamda lüks (E) ve ultra lüks (F) modeller önde gidiyor. Zira bu iki sınıfta da otomatik vites oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Benzer şekilde "tam hibrit" motor teknolojisine sahip otomobil ve SUV'ların yine neredeyse tamamı otomatik vitesli olarak üretilip, satılıyor. Bunun yanında SUV segmentinde de otomatik vites tercihinin yoğun olduğu biliniyor.
Bununla birlikte üst orta sınıfta (D) yer alan modellerde de otomatik şanzıman oranı yüzde 99.8 düzeyinde. Bunları, en küçük şehir otomobillerinin bulunduğu A sınıfı otolar takip ediyor. Bu sınıfta da otomatik viteslilerin satışı yüzde 93.4'e ulaşmış. Orta sınıf (C) olarak bilinen ve Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin bulunduğu sınıfta otomatik oranı yüzde 68.9 iken, ülkemizde ikinci popüler segment olan B sınıfında bu oran yüzde 59.
OTOMOTİV İHRACATI İKİNCİ 'YÜKSEK'E ULAŞTI
Türkiye otomotiv endüstrisi, Kasımda bu yılın aylık bazdaki ikinci en yüksek ihracatına ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektör ihracatı kasım ayında yüzde 0.3 artışla 2 milyar 698 milyon dolar oldu. Otomotiv sektörü, bu yıl Ekim ayında da 2.9 milyar dolarlık ihracata imza atmıştı. Kasım ayında Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotivin payı, yüzde 16.8 oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bu yılsonunda pandemi nedeniyle 25 milyar dolar olarak revize ettiğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
OTONOM ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİMİNE BAŞLANDI...
Karsan, ilk kez bu yılın başlarında başında otonom (kendi kendine de gidebilen) teknolojili Atak Electric'in üretimine resmen başladı. Şirketin Ar-Ge ekibince yürütülen projede, bir başka Türk şirketi ADASTEC ile iş birliği yapıldı.
ADASTEC'in geliştirdiği "Seviye 4 Otonom" yazılımları, Atak Electric'in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi. Bu sayede, Avrupa'nın yüzde 100 elektrikli ve Seviye 4 otonom özelliklerine sahip ilk toplu taşıma aracı Otonom Atak Electric, Karsan'ın Bursa'daki fabrikasında üretim bantlarından indirilmeye başlandı.
Karsan CEO'su Okan Baş, "Aracın testlerini Bursa'daki fabrikamızda gerçekleştirdik. Üstelik kısa süre içerisinde Avrupa'nın dikkatini çektik ve Romanya'nın önemli teknoloji şirketlerinden BSCI'dan ilk siparişimizi aldık. Bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa'da ilk elektrikli otonom proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
ÇİNLİ VOLVO S60 GELİYOR
Volvo Car Turkey yeni Genel Müdürü Magnus Boman, gelecek yılın ilk çeyreğinde markanın en yeni üyesi olan yeni nesil S60'ın ilk teslimatlarını yapmaya başlayacaklarını kaydetti. Yeni S60'ın Çin'den geleceğini, bu aracın dizel seçeneği olmayan ilk Volvo otomobil olarak dikkat çektiğini kaydeden Boman, S60'ın şirketin elektrifikasyonu destekleyen endüstri lideri yaklaşımını gösterdiğini kaydetti. S60'ların tavsiye edilen başlangıç anahtar teslim fiyatı 783 bin TL. Boman, gelecek yıl en büyük hedeflerinden birinin, (dışarıdan şarj edilebilir) Plug-in Hybrid (PHEV) satışlarını toplam satışların içerisinde yüzde 7-10 aralığına ulaştırmak olduğunu belirterek, "Avrupa'da Ekim 2020 itibariyle PHEV modellerin toplam satış içerisindeki payı yüzde 27.2. Türkiye'de de bu rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.