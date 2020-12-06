2.el otomobil haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi fiyatlar oldukça yükselmişti ve neredeyse sıfır otomobillerden daha pahalı bir hale gelmişti. 2.el araba fiyatları için sektörde ikinci el araba ithalatı ve ÖTV indirimi ile hükümetin müdahalesi ile indirim beklenirken zam şoku ile sarsıldı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yaptıklarını belirterek, "Sıfır araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız." dedi. Sektör temsilcileri yaşanan gelişmeleri değerlendirirken ikinci el araç piyasasında yaşanan fiyat yükselişinin yakın zamanda sıfır araç stok sorunun kesin olarak çözülene kadar gelmeyeceğini dile getirdi.
2.EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ, İKİNCİ EL ARABA FİYATI NE ZAMAN DÜŞER?
Hükümet tarafından gelen yoğun tepkiler sonrasında müdahale konusunda üzerinde konuşulan bir diğer formülün ise 2.el araç ithalatını desteklemek amacı ile şartlı ÖTV indirimi olduğu belirtiliyor. Üzerinde çalışılan ilk formüle göre devlet kullanmak üzere araba satın almak isteyen kişilere araçlarını belirli süre satmama taahhüdü vermeleri halinde kademeli ÖTV indirimi imkanı sunacak. Örneğin 5 sene aracını satmayacağını beyan eden kişiye daha fazla ÖTV indirimi yapılırken, 2 sene satmama sözü veren vatandaşa daha az ÖTV indirimi yapılacak. Söz vermeyen kişilere ise aynı ÖTV oranları uygulanmaya devam edecek. Bu sayede gerçekten kullanmak üzere, ihtiyacı olduğu için araç satın alan kişilere ÖTV indirimi kolaylığı ile fiyat indirimi sağlanmış olacak. Düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürerken her iki madde de vatandaştan tam not almış durumda.
2021 İKİNCİ EL ARABA FİYAT TAHMİNİ
Arz-talep dengesinin bozulması ile birlikte ikinci el piyasasında artışın devam etmesine neden olan olan bir diğer etken de, ikinci el otomobilin yatırım aracı olarak kullanılması oldu. Fiyatların 2021 yılında da artışa devam edeceğini açıklayan uzmanların yorumlarından sonra vatandaşlar ikinci el araba al sat yapmaya ya da ikinci el arabayı yatırım aracı olarak görmeye başladı. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi. İkinci el araba fiyatlarının artış seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Kundakçı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." dedi.
8 MİLYON ARAÇ SATIŞI BEKLENTİSİ
İkinci el araç fiyatlarını sıfır araç fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurgulayan Erkoç, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Erkoç, salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörünün yıl boyunca talep gördüğünü belirterek, ikinci el araç sektöründe yıl sonuna kadar 8 milyonun üzerinde araç satışı yapılmasını beklediklerini dile getirdi.
Erkoç, ikinci el araca yönelik talebin de devam edeceğini kaydetti.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Yardım, fiyatlarda yeniden artış olacağının sinyallerini verirken ciddi bir artış olmasa dahi araç bulunamayacağı ve talep fazla olacağı için bir miktar yükseliş yaşanabileceğini belirtti. Bu durumu en büyük nedenlerinden biri olarak ise internetteki siteler aracılığıyla insanların istediği gibi fiyat yazmasına ve bunun denetiminin olmamasına işaret etti. Bunun da alıcıları mağdur ettiğine dikkat çeken Yardım, vatandaşların belirli galeriler ve yetki belgesi bulunan şahıslardan araç almaları halinde daima muhatap bulabileceklerini söyledi.
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor.
Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.
Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.
GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR
Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.
"BUGÜN SATTIĞINIZ ARACI İKİ AY SONRA 15-20 BİN TL ARASI FAZLA FİYATLA GERİ ALIYORSUNUZ"
Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi.
İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 61'İ SATILDI
Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 97 yükselişle 339 bin 601 adet seviyesinde belirlendi.
Söz konusu ayda ilana çıkan araçların yüzde 61'i satıldı.
50 BİN TL'LİK ARACIN FİYATI 76 BİN 550 TL OLDU
Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.
Ekimde, 2. el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 4 ve "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 53,1 artış belirlendi.
Başka bir ifadeyle, söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükselmiş oldu.