Yapın hesabınıza yatsın! 25 ve 40 bin TL hibe müjdesi geldi! Geri ödemesiz para almak isteyenler yapmanız gereken çok kolay!

Hibe Nedir? Hibe Ne İşe Yarar?

Kredi konularında, yaşam içerisinde, özellikle ekonomide sıkça duyulan terimlerden biri de, "hibe" olarak tabir edilen bir terimdir. Günümüzde birçok kişi bu terime kulak aşinası olsa da, anlamını bilmemekte veyahutta "Hibe nedir?" gibisinden bir soru sormamaktadır.

Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir. Hibenin başka bir adı da bağış olarak bilinmektedir.