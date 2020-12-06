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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 12:51
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    • 06.12.2020 12:51
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    merakla ve heyecanla bekleniyordu, yayınlanınca hemen ilgi odağı oldu. Vatandaşlar büyük bir merakla hangi ürünlerin olduğunu incelerken alacaklarının da listesini yapıyor. Peki ? Her yayınladığı kataloğun yakından takip edildiği ve tarihleri gelince de büyük ilgi gören kataloğunda neler olduğunu haberimizden öğrenebilir, alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 5-11 Aralık 2020! A101 aktüel haftanın yıldızlarında bu hafta neler var?

    Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu 5-11 Aralık 2020 yayınlanır yayınlanmaz hemen vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Stoklar tükenmeden yakalamak isteyenler alacaklarının listesini yapmaya başladı. A101 aktüel haftanın yıldızlarında bu hafta neler var? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Özellikle meyve ve sebze olmak üzere gıda ürünlerindeki uygun fiyat oldukça dikkat çekiyor. Daha pek çok farklı ürün de yer alıyor, işte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu…

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5-11 ARALIK 2020!

    Temizlik ürünlerinde büyük fırsat

    Selpak havlu kağıtlarda büyük fırsat

    Dondurulmuş balık ürünlerinde kampanya

    Temel gıda ürünlerinde uygun fiyat

    Dondurmalarda kampanyalar

    Deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar

    Atıştırmalıklarda kampanyalar

    Atıştırmalıklarda uygun fiyat

    Meyve ve sebzelerde fırsatlar
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 5-11 Aralık 2020! A101 aktüel haftanın yıldızlarında bu hafta neler var?