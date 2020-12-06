Mevcut fabrikası ile hemen hemen aynı büyüklükte bir fabrika yapılacağını biliyoruz. Bu alanda 100 bin metre karenin üzerinde bir kapalı alana sahip tesis kurulacak. İçerisinde bulunduğumuz zor zamanda, böylesine büyük bir yatırımın ülkemize yapılması ve bu yatırımın Kocaeli'nde Başiskele İlçemize yapılacak olması bizi oldukça mutlu etmiştir. Dünyanın ticari araç segmentinde ihracat üssünün bu fabrika olacağı söyleniyor." dedi.