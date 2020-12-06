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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 11:48
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    • 06.12.2020 11:48
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    Son dakika: O ilin Valiliğinden flaş açıklama! İdari izinli sayılacaklar!

    Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada imzasıyla yayımlanan karar yazısında, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, Kovid-­19 nedeniyle 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren ikinci bir kadar idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

    AA
    O ilin Valiliği duyurdu! İdari izinli sayılacaklar!

    Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikinci bir kadar idari izinli sayılacaklarını bildirdi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, imzasıyla yayımlanan karar yazısında, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, Kovid-19 nedeniyle 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, alınan kararın kamu kurum ve kuruluşlarına iletildiği aktarıldı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: O ilin Valiliğinden flaş açıklama! İdari izinli sayılacaklar!