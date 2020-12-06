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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 11:57
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    • 06.12.2020 11:57
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    ! bu hafta yine dopdolu!

    yayınlandı ve merakla, heyecanla bekleyen vatandaşlar incelemeye başladı. Her Salı ve Cuma satışa sunulan ve büyük ilgi gören bu hafta yine dopdolu. Farklı kategoride pek çok ürünü uygun fiyatlarla almanızı sağlayan nu haberimizde bulabilirsiniz. Alacaklarınızı şimdiden belirleyebilir, stoklarla sınırlı olan ürünleri Salı sabah erkenden markete giderek satın alabilirisniz. İşte ürünler…

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    BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Aralık 2020 yayınlanır yayınlanmaz ilgi odağı oldu. Salı günü satışa sunulacak ürünleri şimdiden inceleyip belirlemek ve stoklar tükenmeden yakalamak isteyenler araştırmalara başladı. BİM aktüel ürünlerde atıştırmalıklar, turşu çeşitleri ve daha pek çok gıda ürünlerinde çeşitlilik ve uygun fiyat ön plana çıkıyor. Gıda ürünlerindeki çeşitlilik oldukça ilgili görüyor. Merak edilen güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 ARALIK 2020

    KebirBidon Peynir
    • 750 g

    FiskobirlikKakaolu Fındık Kreması
    • 700 g

    Pasta VenetaTagliatelle
    • 500 g

    OsmanoğluKakao ve Vanilya Aromalı Pişmaniye
    • 250 g

    FıçıPancar Turşusu
    • 680 g

    TobleroneÇikolata
    • 100 g
    • Sütlü / Bitter

    FiskobirlikKavrulmuş İç Fındık Vakumlu
    • 400 g
    • Giresun

    TadelleÇikolatalı Gofret
    • 5x24 g
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!