Talep azaldığı için fiyatlar geri gelmeye başladı diyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Tüketici 2. el araç almak yerine bekleme politikasına girdi" dedi.

"DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Araç kampanyalarının devam edeceğini belirten Yalçın, "Satıcı da esnaf da stoktaki araçları biran evvel elindeki araçları çıkarmak için fiyatları geri çekmek zorunda kaldılar. Kasım ayında başladı, Aralık ayında da devam edecek. Sıfır araç kampanyalarında büyük bir artış olacak, bu da ikinci el araç fiyatlarını düşürecek." ifadelerini kullandı.