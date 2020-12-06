1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği hesaba anında yatıyor! Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor!

Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor! Kış aylarının gelmesiyle birlikte gıda, erzak, yakacak, elektrik ve nakit para desteği oldukça önem kazanmış durumda. Bu anlamda sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıda yardımı. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor. Haliyle daha önce herhangi bir para yardımı almamış ve İlk kez yardım talebinde bulunacaklar için de çeşitli seçenekler sunuluyor. İşte ilk kez yardım talebinde bulunacakların izlemesi gereken yollar ve bu kişilere yapılacak yardımlar...
GIDA YARDIMI EN SIK YAPILAN YARDIMLARDAN BİRİ
Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıda yardımı. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız başvuruda ihtiyaç duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin ardından uygun görüldüğü takdirde siz de tek seferlik ya da düzenli şekilde verilen yardımlardan faydalanabilirsiniz.
PARA YARDIMI DA TALEP EDEBİLİRSİNİZ
Gıda yardımı dışında, sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılık ettiği diğer yardımlar arasında, para yardımı da yer alıyor. Örneğin; pandemi sosyal destek programıyla; işsiz olan, herhangi bir sigorta kaydı bulunmayan ve farklı bir yardım almayan kişilere 1.000 TL'lik maddi destek sağlanıyor. Bu yardıma e-Devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Ancak hak kazanabilmeniz için yine yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının onayı gerekiyor. Pandemi sosyal destek programı da ihtiyaç durumunuza bağlı olarak tek seferlik veya tekrarlayan bir şekilde verilebiliyor.
ÖNCELİKLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURMALISINIZ
Devlet tarafından sunulan neredeyse tüm yardım türleri için ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmanız gerekiyor. Önceki yıllarda yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Ancak vakıfların çoğu pandemi sürecinde olduğumuz için online olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun için; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi ve yardım talebiniz için kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında yardım talebinizle ilgili sonuç, belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size bildiriliyor.
106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.
Başvuru İşlemleri
Elektrik yardımlarında başvurular doğrudan yapılmıyor. Aile Bakanlığı sosyal yardım alan vatandaşlar arasından bu yardıma almaya hak kazanan haneleri gelir durumlarında göre kendisi belirliyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü başvurular için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
E-Devletten yapılan duyuruda "Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.
3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır." denildi.
1000 TL sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler "https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu" linki üzerinden başvurularını yapabilecek.