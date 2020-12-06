ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir.

Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.