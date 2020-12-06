Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.12.2020 12:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2020 12:50
    ABONE OL

    'ndan Avrupa'da tarihi rekor! En çok seferin yapıldığı havalimanı oldu

    'nün yayınladığı rapora göre, - 4 Aralık tarihlerinde Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı. Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu.

    İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa'da tarihi rekor!

    , ile 4 Aralık arasında Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu.

    'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, Havalimanı'nda 1 Aralık'ta 423, 2 Aralık'ta 498, 3 Aralık'ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş düzenlendi.

    İstanbul Havalimanı ayrıca 28 Kasım'da 471, 29 Kasım'da 542, 30 Kasım'da ise 496 seferle 4 Aralık'a kadar bir hafta boyunca Avrupa'da en çok uçak seferi gerçekleştirilen havalimanı oldu.

    İstanbul Havalimanı'nın bu seferlerle 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Amsterdam'da bulunan Amsterdam Schiphol, Frankfurt'taki , 'da bulunan Heathrow Havalimanı ve 'teki Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını yine geride bıraktığı belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa'da tarihi rekor! En çok seferin yapıldığı havalimanı oldu