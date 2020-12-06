Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR Nakdi ücret desteği ne kadar, şartları neler? Süre uzatıldı…

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusunun merak edilen yanıtı belli oldu. Her ay heyecanla beklenen ve pandemi sürecinden büyük destek sağlayan Nakdi ücret desteği hangi tarihte hesaplara yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı, haberimizin içeriğinde yer alıyor. İŞKUR Nakdi ücret desteği ne kadar, şartları neler? Sorularının yanıtlarını da derledik.